У Польщі докладуть зусиль, щоб "не пустити" українців до Німеччини

Цими днями в Бундестагу ухвалено нове законодавство, на основі якого громадяни країн, котрі не належать до Європейського Союзу, зможуть легально працевлаштуватися в Німеччині. Нові правила почнуть діяти від початку 2020 року. Експерти передбачають, що це стосуватиметься передусім кваліфікованих фахівців. За прогнозами, такою можливістю скористається кількадесят тисяч спеціалістів у сфері IT.

Про те, щоб українці, які працюють у Польщі, не виїхали до Німеччини, клопотатиметься, наприклад, Польсько-українська господарча палата. Польські роботодавці будуть змушені реагувати на нові правила, – зазначив віце-голова Польсько-української господарчої палати Андрій Дрозд: "Звісно, польський ринок мусить бути привабливим для громадян України та інших країн, отже, роботодавці також повинні рахуватися з тим, що винагорода працівників у перспективі також повинна змінитися, – зрівнятися з усіма зарплатами, які є в Польщі". Віце-голова Польсько-української господарчої палати додав, що подібно повинна бути пристосована соціальна пропозиція для працівників.

Павел Кулаґа з агентства працевлаштування Foreign Personel Service оцінив, що Польщі не загрожує масовий відтік українських працівників: "Польща надалі є країною першого вибору серед працівників з України і так, ймовірно, залишиться. Вказують на це також дослідження, які провела Польсько-українська господарча палата серед понад однієї тисячі осіб. Польща надалі буде остаточною метою заробітчан з України". За словами експерта, чимало громадян України оселилося в Польщі; тут їм легше влаштувати своє проживання, ніж у Німеччині. Також, хоч зарплата в Німеччині є номінально вищою, купівельна спроможність заробітчан у цій країні може бути меншою.

За даними Польського національного банку, в Польщі працює приблизно 1,2 мільйона громадян України. Згідно з дослідженням Польсько-української господарчої палати, 70 відсотків з них позитивно оцінюють досвід роботи в Польщі, а понад 60 відсотків хочуть оселитися в Польщі на постійно.



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