В Польше из-за сильного ветра ранения получили пятеро человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за урагана, который бушевал в Польше прошлой ночью, пятеро человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Так, пятеро человек получили ранения в результате урагана, который прошлой ночью бушевал практически по всей территории Польши.
С полуночи до 5:00 утра пожарные совершили 1150 выездов, связанных с устранением последствий непогоды. По словами пресс-секретаря Главного коменданта государственной пожарной службой Павла Фронтчака, больше всего выездов было совершено в Силезском воеводстве.
"Больше всего выездов – более 400 – было совершено в Силезском воеводстве. В Малопольском – порядка 240. Много выездов также было совершено в Опольском и Нижнесилезском воеводствах. В ходе урагана пятеро человек получили ранения, в том числе двое пожарных", - отметил Фронтчак.
Кроме того, в связи с разрушениями, вызванных ураганом, более 400 тыс. человек остаются без электричества.
В общем, начиная с пятницы, пожарные службы совершили 5 тыс. выездов.
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