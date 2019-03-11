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В Польше из-за сильного ветра ранения получили пятеро человек

В Польше из-за сильного ветра ранения получили пятеро человек

Киев  •  УНН

 • 11840 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за урагана, который бушевал в Польше прошлой ночью, пятеро человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Так, пятеро человек получили ранения в результате урагана, который прошлой ночью бушевал практически по всей территории Польши.

С полуночи до 5:00 утра пожарные совершили 1150 выездов, связанных с устранением последствий непогоды. По словами пресс-секретаря Главного коменданта государственной пожарной службой Павла Фронтчака, больше всего выездов было совершено в Силезском воеводстве.

"Больше всего выездов – более 400 – было совершено в Силезском воеводстве. В Малопольском – порядка 240. Много выездов также было совершено в Опольском и Нижнесилезском воеводствах. В ходе урагана пятеро человек получили ранения, в том числе двое пожарных", - отметил Фронтчак.

Кроме того, в связи с разрушениями, вызванных ураганом, более 400 тыс. человек остаются без электричества.

В общем, начиная с пятницы, пожарные службы совершили 5 тыс. выездов.

Метеорологи предупредили о второй степени порывистого ветра в Малопольском и Подкарпатском воеводствах, а также первой степени для юго-восточных повятов Люблинского воеводства.

Ветер наделал беды и в Украине. Напомним, что в Николаевской области на открытой территории ветер повалил вышку мобильной связи.

В центре Киева из-за сильного ветра сорвало крышу с многоэтажного жилого дома.

Кроме того, в Коростышеве непогода сорвала со здания магазина кусок кровли, который упал на двух женщин. Одна из них в результате удара погибла.

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