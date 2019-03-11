У Польщі через сильний вітер поранення отримали п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Через ураган, який вирував в Польщі минулої ночі, п'ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Так, п'ятеро осіб отримали поранення в результаті урагану, який минулої ночі вирував практично по всій території Польщі.
З півночі до 5:00 ранку пожежники здійснили 1150 виїздів, пов'язаних з усуненням наслідків негоди. За словами прес-секретаря Головного коменданта державною пожежною службою Павла Фронтчака, найбільше виїздів було здійснено в Сілезькому воєводстві.
"Найбільше виїздів - понад 400 - було здійснено в Сілезькому воєводстві. У Малопольському - близько 240. Багато виїздів також було скоєно в Опольському і Нижньосілезькому воєводствах. В ході урагану п'ятеро осіб отримали поранення, в тому числі двоє пожежників", - зазначив Фронтчак.
Крім того, в зв'язку з руйнуваннями, викликаних ураганом, більше 400 тис. людей залишаються без електрики.
Загалом, починаючи з п'ятниці, пожежні служби здійснили 5 тис. виїздів.
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