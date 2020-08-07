В Польше возле железной дороги нашли останки мужчины и документы гражданина Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Польше в конце июля недалеко от железнодорожной станции Сплаве нашли останки мужчины и документы гражданина Украины. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
"25 июля во время выезда, связанного с тушением тормозов у локомотива поезда сообщением "Варшава - Берлин", пожарные-добровольцы из гмины Голина наткнулись на документы, лежавшие вблизи пути. По рассказу спасателей, вблизи был ощутимый запах останков в процессе разложения. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Конине Александры Мараньды, разложение останков было настолько сильным, что в ходе вскрытия не удалось выяснить причину смерти мужчины.
"Тем не менее эксперт исключил участие третьих лиц. Он отметил, что вероятной причиной смерти стала гипотермия (переохлаждение тела - ред.)", - сказала Мараньда.
Она добавила, что погибший был одет в нижнее белье, а вблизи тела обнаружили части одежды и дорожную сумку. Сейчас следователи ждут результатов дополнительных токсикологических анализов останков умершего, также дополнительно проведут тест ДНК.
По информации Польского прессового агентства, документы, найденные у умершего, принадлежат украинцу, приехавшему в Польшу в начале июля и находившемуся на карантине в одном из населенных пунктов в Шамотульском повяте, примерно в 130 км от места обнаружения тела. Последний раз местная полиция подтвердила, что мужчина был в месте отбывания карантина за четыре дня до обнаружения останков. Во время последующего контроля украинца уже не застали дома.
Как сообщал УНН, в Варшаве задержали пьяного украинца, который в окровавленной одежде разгуливал с ножом по пляжу и пугал отдыхающих.