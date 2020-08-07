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У Польщі біля залізниці знайшли останки чоловіка та документи громадянина України

У Польщі біля залізниці знайшли останки чоловіка та документи громадянина України

Київ • УНН

 • 15470 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Польщі наприкінці липня неподалік залізничної станції Сплавє знайшли останки чоловіка та документи громадянина України. Про це повідомляє "Польське радіо", передає УНН.

"25 липня під час виїзду, пов’язаного із гасінням гальм у локомотива потягу сполученням "Варшава-Берлін", пожежники-добровольці з ґміни Ґоліна натрапили на документи, що лежали поблизу колії. За розповіддю рятувальників, поблизу був відчутний запах останків у процесі розкладання. На мертве тіло випадково натрапили під час огляду кущів неподалік залізничної станції Сплавє", – йдеться в повідомленні.

За словами речниці Окружної прокуратури у Коніні Олександри Мараньди, розкладання останків було настільки сильним, що під час розтину не вдалося з’ясувати причину смерті чоловіка.

"Тим не менш експерт виключив участь третіх осіб. Він зазначив, що ймовірною причиною смерті стала гіпотермія (переохолодження тіла – ред.)", - сказала Мараньда.

Вона додала, що загиблий був вдягнений у спідню білизну, а поблизу тіла виявили частини одягу та дорожню сумку. Наразі слідчі чекають на результати додаткових токсикологічних аналізів останків померлого, також додатково проведуть тест ДНК.

За інформацією Польського пресового агентства, документи, знайдені біля померлого, належать українцю, який приїхав до Польщі на початку липня та перебував на карантині в одному з населених пунктів у Шамотульському повіті, приблизно за 130 км від місця виявлення тіла. Востаннє місцева поліція підтвердила, що чоловік був у місці відбування карантину чотири дні до виявлення останків. Під час наступного контролю українця вже не застали вдома.

Як повідомляв УНН, у Варшаві затримали п'яного українця, який в закривавленому одязі розгулював з ножем по пляжу і лякав відпочиваючих.

Українські Національні Новини

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