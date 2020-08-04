На пляжі Варшави п'яний українець з ножем налякав відпочиваючих

Зазначається, що інцидент стався 31 липня поблизу Національного стадіону на пляжі Понятувка. Очевидці повідомили правоохоронцям, що чоловік у закривавленому одязі розгулює по пляжу, розмахуючи ножем.

"Офіцери знайшли цю людину, коли він спілкувався з людьми, які відпочивають на пляжі. Після того, як у нього забрали ніж, забрали з пляжу і помістили в транспортний відсік поліцейської машини, викликали швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Затриманого чоловіка перевірили на вміст алкоголю в крові.

"В результаті дослідження, в якому вміст алкоголю у видихуваному повітрі становило 1,9 проміле (0,85 мг/л), 35-річний громадянин України був доставлений в ізолятор", - повідомили в поліції Варшави.