В Польше у села разбился военный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В столичном воеводстве Польши разбился самолет - он упал в сельской местности, а пилот успешно катапультировался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Польский истребитель МиГ-29 упал возле села Дргич в 1,5 км от ближайших зданий.
Катапультированного пилота нашли военные спасатели - он находился в удовлетворительном состоянии, однако его доставили в госпиталь.
Пока неизвестно, почему произошла катастрофа. Самолет полностью разрушился, к счастью - в незастроенном районе среди деревьев.
"Мы не знаем, что произошло. Это будет разъяснено Государственной комиссией по расследованию авиакатастроф", - заявили в генштабе.
По словам военных, пилот был опытным, и авария произошла в ходе тестового полета после ремонта самолета.
Напомним, в Польше машина с американскими военными столкнулась с автобусом, в результате чего получили ранения шесть военных.