У Польщі біля села розбився військовий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У столичному воєводстві Польщі розбився літак - він впав у сільскій місцевості, а пілот успішно катапультувався. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
Польський винищувач МіГ-29 впав біля села Дрґич за 1,5 км від найближчих будівель.
Катапультованого пілота знайшли військові рятувальники - він перебував у задовільному стані, проте його доправили до госпіталю.
Наразі невідомо, чому саме сталась катастрофа. Літак повністю зруйнувався, на щастя - у незабудованому районі серед дерев.
"Ми не знаємо, що сталося. Це буде роз'яснено Державною комісією з розслідування авіакатастроф", - заявили у генштабі.
За словами військових, пілот був досвідченим, і аварія відбулась в ході тестового польоту після ремонту літака.
Нагадаємо, у Польщі машина з американськими військовими зіткнулась із автобусом, внаслідок чого дістали поранень шестеро військових.