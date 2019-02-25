Американські військові потрапили в ДТП у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Машина з американськими військовими зіткнулась із автобусом на автотрасі біля польського міста Вроцлав. Внаслідок інциденту дістали поранень шестеро військових, двоє з них у важкому стані, повідомляє УНН з посиланням на Gazeta Wrocławska.
Дорожньо-транспортна пригода сталась в неділю 24 лютого на дорозі до Вроцлава. Автобус з незрозумілої причини вивернув у бік машини з сімома американськими солдатами та врізався в неї.
Шістьох поранених американців розмістили у лікарнях в Болеславці. Протягом кількох годин після інциденту була заблокована дорога, для допомоги залучили 5 медбригад, цивільну та військову поліцію.
Раніше УНН повідомляв, що Білорусь і Польща готові обговорити можливе розміщення в Польщі військової бази США - так званого "форту Трампа".
Нагадаємо, США мають намір значно збільшити число своїх солдатів у Польщі у ситуації, коли адміністрація президента Дональда Трампа збільшує свою активність у Центральній Європі.