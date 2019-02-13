США планують значно збільшити число військ у Польщі

Американський контингент, що налічує 4 тис. солдатів, збільшиться, заявила посол США у Варшаві Жоржет Мосбахер в інтерв’ю "Financial Times".

За словами Мосбахер, збільшення кількості американських солдатів у Польщі "буде значним". "Воно перевищує сотні, сотні", - додала посол.

Найновішою ознакою дедалі тісніших відносин між Вашингтоном та Варшавою є сьогоднішнє підписання контракту між Польщею та США на суму 414 млн доларів на постачання ракетних артилерійських мобільних систем HIMARS.

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За словами Мосбахер, "готовність Польщі відігравати роль у посиленні європейських оборонних механізмів мала ключове значення для польсько-американських відносин".

"Поляки є важливим союзником, вони інвестують свої 2 відсотки ВВП в оборону. Вони готові модернізувати свою армію на 40 млрд доларів. Ми поважаємо це", - наголосила американська посол, порівнюючи Польщу з державами НАТО, котрі не витрачають необхідних коштів на оборону.

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"Ми попросили (інші країни), аби вони активізували (дії) і взяли на себе частковий тягар у 2 відсотки свого ВВП (на оборону) і вони нарікають на це. Але поляки ні. І це не залишиться непоміченим. Тому, коли мова йде про постійну присутність тут, я думаю, що вони будуть винагороджені", - наголосила Жоржет Мосбахер.

Нагадаємо, під час розмови міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича із державним секретарем США Майком Помпео, який прибув до Варшави, Чапутович заявив, що поділяє з США негативну позицію щодо агресивних дій Росії, особливо щодо України.