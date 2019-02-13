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США планируют значительно увеличить число войск в Польше

Киев  •  УНН

 • 7859 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Соединенные Штаты намерены значительно увеличить число своих солдат в Польше в ситуации, когда администрация президента Дональда Трампа увеличивает свою активность в Центральной Европе, сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио" и издание "Financial Times".

Американский контингент, насчитывающий 4 тыс. солдат, увеличится, заявила посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер в интервью "Financial Times".

По словам Мосбахер, увеличение количества американских солдат в Польше "будет значительным". "Оно превышает сотни, сотни", - добавила посол.

Признаком все более тесных отношений между Вашингтоном и Варшавой является сегодняшнее подписание контракта между Польшей и США на сумму 414 млн долларов на поставку ракетных артиллерийских мобильных систем HIMARS.

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По словам Мосбахер, "готовность Польши играть роль в усилении европейских оборонных механизмов имела ключевое значение для польско-американских отношений".

"Поляки являются важным союзником, они инвестируют свои 2 процента ВВП в оборону. Они готовы модернизировать свою армию на 40 млрд долларов. Мы уважаем это", - отметила американская посол, сравнивая Польшу с государствами НАТО, которые не тратят необходимых средств на оборону.

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"Мы попросили (другие страны), чтобы они активизировали (действия) и взяли на себя частичный груз в 2 процента своего ВВП (на оборону) и они жалуются на это. Но поляки нет. И это не останется незамеченным. Поэтому, когда речь идет о постоянном присутствии здесь, я думаю, что они будут вознаграждены", - отметила Жоржет Мосбахер.

Напомним, во время разговора министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича с государственным секретарем США Майком Помпео, который прибыл в Варшаву, Чапутович заявил, что разделяет с США негативную позицию в отношении агрессивных действий России, особенно в отношении Украины.

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