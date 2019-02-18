Білорусь і Польща обговорять проблеми навколо створення військової бази США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Республіка Білорусь і Польща готові обговорити можливе розміщення в Польщі так званого "форту Трампа". Про це голова Ради Республіки Білорусь Михайло Мясникович заявив в ефірі телеканалу ОНТ, коментуючи підсумки візиту в Польщу, передає УНН.
"Польська сторона, вважаю, почула нашу стурбованість. Будуть відповідні діалоги на рівні міністрів оборони і по лінії міністерств закордонних справ", - заявив голова Ради Республіки.
За його словами, під час обговорення питання про можливе розміщення бази польська сторона досить конструктивно реагувала і запевняла і на рівні міністра закордонних справ, і президента, що це ні в якому разі не повинно привести до якоїсь ескалації напруженості.
Як повідомляв УНН, в кінці травня 2018 року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з'єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати в спільний проект 1,5-2 млрд доларів. Можливими місцями розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.
У Польщі розширення американської присутності та розміщення постійної бази США в Польщі, яка отримала робочу назву "Форт Трамп" (Fort Trump), назвали реакцією на агресивні дії Росії.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявляв, що російська військова база в Білорусі не потрібна.