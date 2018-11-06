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Российская военная база в Беларуси не нужна - Лукашенко

Российская военная база в Беларуси не нужна - Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 10835 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в частности России, на территории своей страны. Об этом он заявил сегодня на встрече с группой американских аналитиков, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Во время встречи Лукашенко вспомнил о том, что Беларусь находится в военном союзе с Россией.

“Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств”, — отметил белорусский лидер.

По его словам, часто обсуждается вопрос российской базы на территории Беларуси.

“Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не будем размещать, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военным оборонительным планом с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены”, — подчеркнул президент.

Лукашенко также отметил, что Вооруженные силы Беларуси, которые уже четыре раза реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любая другая страна, включая Россию.

Он добавил, что вопрос военной базы России является "не более чем разговорами".

Как сообщал УНН, в конце мая текущего года Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. Возможными местами развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.

В Польше расширение американского присутствия и размещение постоянной базы США в Польше, которая получила рабочее название “Форт Трамп” (Fort Trump), назвали реакцией на агрессивные действия России.

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