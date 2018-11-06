Російська військова база в Білорусі не потрібна - Лукашенко

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко не бачить необхідності у створенні військових баз інших держав, зокрема Росії, на території своєї країни. Про це він заявив сьогодні на зустрічі з групою американських аналітиків, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.