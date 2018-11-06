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Російська військова база в Білорусі не потрібна - Лукашенко

Російська військова база в Білорусі не потрібна - Лукашенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко не бачить необхідності у створенні військових баз інших держав, зокрема Росії, на території своєї країни. Про це він заявив сьогодні на зустрічі з групою американських аналітиків, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

Під час зустрічі Лукашенко згадав про те, що Білорусь перебуває у військовому союзі з Росією.

“Тим не менше на території Білорусі досі немає ніяких баз інших держав”, — зауважив білоруський лідер.

За його словами, часто обговорюється питання російської бази на території Білорусі.

“Надумана проблема. Ми в військово-політичному союзі з Росією. Буде тут база військова, не буде — різниці абсолютно ніякої немає. І ми цю базу не розміщуємо тут не тому, що ми хочемо вам або комусь показати, що ми суверенні і незалежні. Ми її не будемо розміщувати, бо вона тут не потрібна. Ми самі за нашим задумом, військовим оборонним планом з Російською Федерацією забезпечимо ті функції, які на нас покладені”, - підкреслив президент.

Лукашенко також зазначив, що Збройні сили Білорусі, які вже чотири рази реформувалися, у змозі забезпечити безпеку країни та виконати свої функції краще, ніж будь-яка інша держава, зокрема Росія.

Він додав, що розмови про військову базу Росії є не більше ніж балачками.

Як повідомляв УНН, у кінці травня поточного року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з’єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 млрд доларів. Можливими місцями розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.

У Польщі розширення американської присутності і розміщення постійної бази США у Польщі, яка отримала робочу назву “Форт Трамп” (Fort Trump), назвали реакцією на агресивні дії Росії.

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