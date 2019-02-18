Беларусь и Польша обсудят проблемы вокруг создания военной базы США

"Польская сторона, полагаю, услышала нашу обеспокоенность. Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и по линии министерств иностранных дел", - заявил председатель Совета Республики.

По его словам, во время обсуждения вопроса о возможном размещении базы польская сторона достаточно конструктивно реагировала и заверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента, что это ни в коем случае не должно привести к некоей эскалации напряженности.

Как сообщал УНН, в конце мая 2018 года Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. Возможными местами развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.

В Польше расширение американского присутствия и размещение постоянной базы США в Польше, которая получила рабочее название "Форт Трамп" (Fort Trump), назвали реакцией на агрессивные действия России.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял, что российская военная база в Беларуси не нужна.