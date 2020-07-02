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В Польше автобус с 40 украинцами попал в ДТП: 16 человек травмированы

В Польше автобус с 40 украинцами попал в ДТП: 16 человек травмированы

Киев  •  УНН

 • 32887 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Польше автобус с 40 украинцами попал в ДТП с грузовиком. В результате аварии 16 граждан Украины получили травмы, один человек в тяжелом состоянии. Об этом сообщили УНН в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел, передает УНН.

В Силезском воеводстве сегодня в 13:49 (по местному времени) на автодороге №1 вблизи Богуславице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины.

"По предварительной информации Генерального Консульства Украины в Кракове, в результате указанного ДТП 16 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, из них 6 были госпитализированы. Сейчас 1 человек в тяжелом состоянии", - сообщили в МИД.

По данным ведомства, дело находится на особом контроле ГКУ в Кракове и ДКС.

Напомним, в ДТП в Польше погиб украинец.

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