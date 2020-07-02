У Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП: 16 осіб травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП із вантажівкою. У результаті аварії 16 громадян України отримали травми, одна особа у важкому стані. Про це УНН повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ, передає УНН.
У Сілезькому воєводстві сьогодні о 13:49 (за місцевим часом) на автодорозі №1 поблизу Богуславіце сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та пасажирського автобуса, в якому перебували близько 40 громадян України.
"За попередньою інформацією Генерального Консульства України в Кракові, внаслідок зазначеної ДТП 16 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 6 було госпіталізовано. Наразі 1 особа у важкому стані", - повідомили у МЗС.
За даними відомства, справа перебуває на особливому контролі ГКУ в Кракові та ДКС.
Нагадаємо, у ДТП у Польщі загинув українець.