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У Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП: 16 осіб травмовано

У Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП: 16 осіб травмовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП із вантажівкою. У результаті аварії 16 громадян України отримали травми, одна особа у важкому стані. Про це УНН повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ, передає УНН.

У Сілезькому воєводстві сьогодні о 13:49 (за місцевим часом) на автодорозі №1 поблизу Богуславіце сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та пасажирського автобуса, в якому перебували близько 40 громадян України.

"За попередньою інформацією Генерального Консульства України в Кракові, внаслідок зазначеної ДТП 16 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 6 було госпіталізовано. Наразі 1 особа у важкому стані", - повідомили у МЗС.

За даними відомства, справа перебуває на особливому контролі ГКУ в Кракові та ДКС.

Нагадаємо, у ДТП у Польщі загинув українець.

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