У Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП: 16 осіб травмовано

У Сілезькому воєводстві сьогодні о 13:49 (за місцевим часом) на автодорозі №1 поблизу Богуславіце сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та пасажирського автобуса, в якому перебували близько 40 громадян України.

"За попередньою інформацією Генерального Консульства України в Кракові, внаслідок зазначеної ДТП 16 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 6 було госпіталізовано. Наразі 1 особа у важкому стані", - повідомили у МЗС.

За даними відомства, справа перебуває на особливому контролі ГКУ в Кракові та ДКС.

Нагадаємо, у ДТП у Польщі загинув українець.