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У половины небольших банков нежизнеспособна бизнес-модель

У половины небольших банков нежизнеспособна бизнес-модель

Киев  •  УНН

 • 5482 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. НБУ считает, что среди 40 средних и небольших банков - более чем в 20 финучреждений оценки оказались неудовлетворительными. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время рабочей встречи Клуба небольших банков Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ), передает УНН.

"В прошлом году мы осуществляли оценку банков в рамках SREP по новой методологии, которая в будущем будет совершенствоваться, приближаясь к европейским стандартам. Сегодня эта оценка включает анализ четырех основных компонентов: жизнеспособности и устойчивости бизнес-модели, качества корпоративного управления, рисков капитала и рисков ликвидности. К сожалению, среди 40 средних и небольших банков - более чем в 20 финучреждений оценки оказались неудовлетворительными. Пока основной проблемой для небольших банков остается отсутствие стратегии развития и как результат - нежизнеспособность бизнес-модели. Еще один важный вопрос - источник средств для поддержания капитала банка", - констатировала Екатерина Рожкова.

По завершению оценки регулятор с каждым банком отдельно обсудит стратегию и видение дальнейшей работы в финансовом секторе.

"Сегодня финансовый сектор становится все более технологичным, и некоторые небанковские учреждения благодаря внедрению новейших технологических решений предлагают клиентам доступные сервисы. Мы неоднократно подчеркивали, что для тех небольших банков, которые не имеют стратегии и видения дальнейшего развития, есть три основных пути: работа по повышению эффективности бизнес-модели, консолидация и слияние с другими банками или добровольный отказ от банковской лицензии", - отметила Екатерина Рожкова.

Напомним, требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну детализировано, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

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