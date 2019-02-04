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Вимоги до банків стосовно даних з банківською таємницею деталізували

Вимоги до банків стосовно даних з банківською таємницею деталізували

Київ • УНН

 • 9167 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю деталізовано, рішення набуває чинності відсьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"Національний банк України деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю", - повідомили у регуляторі.

НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:

  • фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України;
  • фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
  • юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії, відповідно до вимог Закону України "Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

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