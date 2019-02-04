У половини невеликих банків нежиттєздатна бізнес-модель
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. НБУ вважає, що серед 40 середніх та невеликих банків – у понад 20 фінустанов оцінки виявились незадовільними. Про це повідомила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова під час робочої зустрічі Клубу невеликих банків Незалежна асоціація банків України (НАБУ), передає УНН.
"Минулого року ми здійснювали оцінку банків у рамках SREP за новою методологією, яка в майбутньому буде удосконалюватись, наближаючись до європейських стандартів. Сьогодні ця оцінка включає аналіз чотирьох основних компонентів: життєздатності та стійкості бізнес-моделі, якості корпоративного управління, ризиків капіталу та ризиків ліквідності. На жаль, серед 40 середніх та невеликих банків – у понад 20 фінустанов оцінки виявились незадовільними. Поки основною проблемою для невеликих банків залишається відсутність стратегії розвитку та як результат – нежиттєздатність бізнес-моделі. Ще одне важливе питання – джерело коштів для підтримки капіталу банку", – констатувала Катерина Рожкова.
По завершенню оцінки регулятор з кожним банком окремо обговорить стратегію та бачення подальшої роботи у фінансовому секторі.
"Сьогодні фінансовий сектор стає все більш технологічним, і деякі небанківські установи завдяки впровадженню новітніх технологічних рішень пропонують клієнтам доступніші сервіси. Ми неодноразово наголошували, що для тих невеликих банків, які не мають стратегії та бачення подальшого розвитку, є три основні шляхи: робота з підвищення ефективності бізнес-моделі, консолідація та злиття з іншими банками або добровільна відмова від банківської ліцензії", – наголосила Катерина Рожкова.
Нагадаємо, вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю деталізовано, рішення набуває чинності відсьогодні.