У половини невеликих банків нежиттєздатна бізнес-модель

"Минулого року ми здійснювали оцінку банків у рамках SREP за новою методологією, яка в майбутньому буде удосконалюватись, наближаючись до європейських стандартів. Сьогодні ця оцінка включає аналіз чотирьох основних компонентів: життєздатності та стійкості бізнес-моделі, якості корпоративного управління, ризиків капіталу та ризиків ліквідності. На жаль, серед 40 середніх та невеликих банків – у понад 20 фінустанов оцінки виявились незадовільними. Поки основною проблемою для невеликих банків залишається відсутність стратегії розвитку та як результат – нежиттєздатність бізнес-моделі. Ще одне важливе питання – джерело коштів для підтримки капіталу банку", – констатувала Катерина Рожкова.

По завершенню оцінки регулятор з кожним банком окремо обговорить стратегію та бачення подальшої роботи у фінансовому секторі.

"Сьогодні фінансовий сектор стає все більш технологічним, і деякі небанківські установи завдяки впровадженню новітніх технологічних рішень пропонують клієнтам доступніші сервіси. Ми неодноразово наголошували, що для тих невеликих банків, які не мають стратегії та бачення подальшого розвитку, є три основні шляхи: робота з підвищення ефективності бізнес-моделі, консолідація та злиття з іншими банками або добровільна відмова від банківської ліцензії", – наголосила Катерина Рожкова.

Нагадаємо, вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю деталізовано, рішення набуває чинності відсьогодні.