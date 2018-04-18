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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В полиции займутся психологическим здоровьем сотрудников

Киев • УНН

 • 8483 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Национальной полиции Украины работают над Стратегией поддержки психологического здоровья полицейских. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции займутся психологическим здоровьем сотрудников

"Нацполиция и канадские специалисты работают над Стратегией поддержки психологического здоровья полицейских", - сообщили в полиции.

Ожидается, что разработка и внедрение стратегии в деятельность отечественной полиции позволит повысить уровень психологической надежности и выносливости правоохранителей, своевременно предотвращать влияние негативных факторов профессиональной деятельности.

В первую очередь, как отмечается, речь идет о внедрении в Украине канадской модели взаимопомощи "равный-равному". Первую психологическую помощь полицейским смогут предоставлять их сослуживцы, которые пройдут соответствующее обучение.

"Считаем, что это позволит обеспечить раннее выявление признаков психологического кризиса у полицейских, осуществить немедленное конструктивное вмешательство и предотвращать негативное развитие событий", - отметила помощник комиссара полиции Канады в отставке Трейси Харди, которая является советником проекта РТАР по поддержке подготовки полицейских.

Напомним, в Украине готовятся к запуску новой экстренной службы 112.

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