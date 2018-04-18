В полиции займутся психологическим здоровьем сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Национальной полиции Украины работают над Стратегией поддержки психологического здоровья полицейских. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
"Нацполиция и канадские специалисты работают над Стратегией поддержки психологического здоровья полицейских", - сообщили в полиции.
Ожидается, что разработка и внедрение стратегии в деятельность отечественной полиции позволит повысить уровень психологической надежности и выносливости правоохранителей, своевременно предотвращать влияние негативных факторов профессиональной деятельности.
В первую очередь, как отмечается, речь идет о внедрении в Украине канадской модели взаимопомощи "равный-равному". Первую психологическую помощь полицейским смогут предоставлять их сослуживцы, которые пройдут соответствующее обучение.
"Считаем, что это позволит обеспечить раннее выявление признаков психологического кризиса у полицейских, осуществить немедленное конструктивное вмешательство и предотвращать негативное развитие событий", - отметила помощник комиссара полиции Канады в отставке Трейси Харди, которая является советником проекта РТАР по поддержке подготовки полицейских.
Напомним, в Украине готовятся к запуску новой экстренной службы 112.