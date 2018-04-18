У поліції займуться психологічним здоров'ям співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Національній поліції України працюють над Стратегією підтримки психологічного здоров’я поліцейських. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.
"Нацполіція і канадські фахівці працюють над Стратегією підтримки психологічного здоров’я поліцейських", - повідомили у поліції.
Очікується, що розроблення та впровадження стратегії в діяльність вітчизняної поліції дасть змогу підвищити рівень психологічної надійності та витривалості правоохоронців, своєчасно попереджати вплив негативних чинників професійної діяльності.
У першу чергу, як зазначається, йдеться про впровадження в Україні канадської моделі взаємодопомоги "рівний-рівному". Першу психологічну допомогу поліцейським зможуть надавати їх колеги по службі, які пройдуть відповідне навчання.
"Вважаємо, що це дозволить забезпечити раннє виявлення ознак психологічної кризи у поліцейських, здійснити негайне конструктивне втручання та запобігати негативному розвитку подій", - наголосила помічник комісара поліції Канади у відставці Трейсі Харді, яка є радником проекту РТАР щодо підтримки підготовки поліцейських.
Нагадаємо, в Україні готуються до запуску нової екстреної служби 112.