В полиции заинтересовались информацией об учительнице, которая угрожала ножом ученику во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Полиция проверяет информацию относительно инцидента во Львовской области. В сети распространяется информация, что учительница пригрозила ножом ученику и заставила съесть бумажный самолетик. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.
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"Начали наши сотрудники проверку по этому факту. Сейчас она продолжается. Будут уже какие-то составленные документы, административные материалы тогда обязательно сообщим", - сказала Добровольская.
Детали
Так, в СМИ сообщают, что во Львовской области учительница информатики размахивала над семиклассником холодным оружием. А все потому, что у парня не было ручки, поэтому она решила посоветовала 12-летнему ученику писать собственной кровью. Кроме того, учительница заставила парня съесть бумажный самолетик.
Дополнение
Сокальский районный суд Львовской области признал виновной директора лицея в Червоноградском районе во Львовской области Наталью Щербань в травле учеников за внешний вид.
Напомним, учительницу школы в селе Потелич во Львовской области, которая применила физическую силу в отношении 11-летнего ученика, уволили с работы.
Так, в сети распространилось видео из села Потелич Львовской области, на котором учительница применяет по отношению к ученику физическую силу через подзатыльники.