У поліції зацікавились інформацією про вчительку, яка погрожувала ножем учню на Львівщині

Цитата:

"Розпочали наші працівники перевірку за цим фактом. Наразі вона триває. Будуть вже якісь складені документи, адміністративні матеріали тоді ми обов'язково повідомимо", - сказала Добровольська.

Деталі

Так, в ЗМІ повідомляють, що у Львівській області вчителька інформатики вимахувала над семикласником холодною зброєю. А все тому, що у хлопця не було ручки, тому вона вирішила порадила 12-річному учню писати власною кров’ю. Окрім того, вчителька змусила хлопця з’їсти паперовий літачок.

Доповнення

Сокальський районний суд Львівської області визнав винною директора ліцею у Червоноградському районі на Львівщині Наталью Щербань у цькуванні учнів за зовнішній вигляд.



Нагадаємо, вчительку школи в селі Потелич на Львівщині, яка застосувала фізичну силу стосовно 11-річного учня, звільнили з роботи.



Так, у мережі поширилося відео із села Потелич Львівської області, на якому вчителька застосовує стосовно учня фізичну силу через запотиличники.