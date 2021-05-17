У поліції зацікавились інформацією про вчительку, яка погрожувала ножем учню на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Поліція перевіряє інформацію щодо інциденту на Львівщині. У мережі поширюється інформація, що вчителька погрожувала ножем учню і змусила з’їсти паперовий літачок. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.
Цитата:
"Розпочали наші працівники перевірку за цим фактом. Наразі вона триває. Будуть вже якісь складені документи, адміністративні матеріали тоді ми обов'язково повідомимо", - сказала Добровольська.
Деталі
Так, в ЗМІ повідомляють, що у Львівській області вчителька інформатики вимахувала над семикласником холодною зброєю. А все тому, що у хлопця не було ручки, тому вона вирішила порадила 12-річному учню писати власною кров’ю. Окрім того, вчителька змусила хлопця з’їсти паперовий літачок.
Доповнення
Сокальський районний суд Львівської області визнав винною директора ліцею у Червоноградському районі на Львівщині Наталью Щербань у цькуванні учнів за зовнішній вигляд.
Нагадаємо, вчительку школи в селі Потелич на Львівщині, яка застосувала фізичну силу стосовно 11-річного учня, звільнили з роботи.
Так, у мережі поширилося відео із села Потелич Львівської області, на якому вчителька застосовує стосовно учня фізичну силу через запотиличники.