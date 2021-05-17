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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

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У поліції зацікавились інформацією про вчительку, яка погрожувала ножем учню на Львівщині

Київ • УНН

 • 23386 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Поліція перевіряє інформацію щодо інциденту на Львівщині. У мережі поширюється інформація, що вчителька погрожувала ножем учню і змусила з’їсти паперовий літачок. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.

У поліції зацікавились інформацією про вчительку, яка погрожувала ножем учню на Львівщині

Цитата:

"Розпочали наші працівники перевірку за цим фактом. Наразі вона триває. Будуть вже якісь складені документи, адміністративні матеріали тоді ми обов'язково повідомимо", - сказала Добровольська.

Деталі

Так, в ЗМІ повідомляють, що у Львівській області вчителька інформатики вимахувала над семикласником холодною зброєю. А все тому, що у хлопця не було ручки, тому вона вирішила порадила 12-річному учню писати власною кров’ю. Окрім того, вчителька змусила хлопця з’їсти паперовий літачок.

Доповнення

Сокальський районний суд Львівської області визнав винною директора ліцею у Червоноградському районі на Львівщині Наталью Щербань у цькуванні учнів за зовнішній вигляд.

Нагадаємо, вчительку школи в селі Потелич на Львівщині, яка застосувала фізичну силу стосовно 11-річного учня, звільнили з роботи.

Так, у мережі поширилося відео із села Потелич Львівської області, на якому вчителька застосовує стосовно учня фізичну силу через запотиличники.

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