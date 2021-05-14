Цькувала школярів за зовнішній вигляд: на Львівщині засудили директорку ліцею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Сокальський районний суд Львівської області визнав винною директора ліцею у Червоноградському районі на Львівщині Наталью Щербань у цькуванні учнів. Вона має сплатити штраф, передає кореспондент УНН.
Цитата:
"Визнати Щербань винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу – ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян", - сказала суддя.
Так, її оштрафували на 1360 грн.
Що було раніше
Поліція склала протокол на директорку ліцею у Червоноградському районі на Львівщині за цькування учнів.
За даними місцевих ЗМІ, мали місце зауваження за "неправильний зовнішній вигляд".
Доповнення
Міністерство освіти і науки України надіслало департаментам освіти і науки обласних та місцевих адміністрацій рекомендації щодо протидії булінгу серед школярів.