Травила школьников за внешний вид: во Львовской области осудили директора лицея
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сокальский районный суд Львовской области признал виновной директора лицея в Червоноградском районе во Львовской области Наталью Щербань в травле учеников. Она должна заплатить штраф, передает корреспондент УНН.
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"Признать Щербань виновной в совершении административного правонарушения по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса - ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Применить к ней административное взыскание в виде штрафа в размере 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - сказала судья.
Так, ее оштрафовали на 1360 грн.
Что было раньше
Полиция составила протокол на директора лицея в Червоноградском районе во Львовской области за травлю учеников.
По данным местных СМИ, имели место замечания за "неправильный внешний вид".
Дополнение
Министерство образования и науки Украины направило департаментам образования и науки областных и местных администраций рекомендации по противодействию буллингу среди школьников.