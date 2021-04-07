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Цькувала учнів: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Поліція склала протокол на директорку ліцею у Червоноградському районі на Львівщині за цькування учнів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Цитата:

"Поліцейські склали протокол за булінг на директорку ліцею в Червоноградському районі. За скоєне педагогу загрожує штраф або виправні роботи", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Поліцейські виявили інформацію про те, що в одному з навчальних закладів у Червоноградському районі відбувається цькування учнів, під час моніторингу соціальних мереж.

За цим фактом ювенальні поліцейські провели перевірку. Зокрема, опитали дітей (жертв булінгу та очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять.

За даними місцевих ЗМІ, мали місце зауваження за "неправильний зовнішній вигляд".

Так, 6 квітня на керівника навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст.173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - накладення штрафу від 850 до 1700 гривень мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Матеріали скеровані на розгляд суду.

Доповнення

Міністерство освіти і науки України надіслало департаментам освіти і науки обласних та місцевих адміністрацій рекомендації щодо протидії булінгу серед школярів.

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