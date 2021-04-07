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Занималась травлей учеников: директору лицея во Львовской области грозят исправительные работы

Киев  •  УНН

 • 17779 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Полиция составила протокол на директора лицея в Червоноградском районе Львовской области за травлю учеников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Цитата:

"Полицейские составили протокол из-за буллинга на директора лицея в Червоноградском районе. За содеянное педагогу грозит штраф или исправительные работы", - говорится в сообщении.

Детали

Полицейские обнаружили информацию о том, что в одном из учебных заведений в Червоноградском районе происходит травля учащихся, в ходе мониторинга социальных сетей.

По данному факту ювенальные полицейские провели проверку. В частности, опросили детей (жертв буллинга и очевидцев), родителей учащихся, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.

По данным местных СМИ, имели место замечания за "неправильный внешний вид".

Так, 6 апреля на руководителя учебного заведения правоохранители составили протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 850 до 1700 гривен минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Материалы направлены на рассмотрение суда.

Дополнение

Министерство образования и науки Украины направило департаментам образования и науки областных и местных администраций рекомендации по противодействию буллингу среди школьников.

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