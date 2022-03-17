Хакерская атака России на новостные сайты Украины: СБУ идентифицировала злоумышленников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Представители профильных правоохранительных органов (Киберполиции, Госспецсвязи, СБУ, Национального координационного центра кибербезопасности) провели тщательную проверку факта вмешательства в работу сайтов онлайн-СМИ, которые подверглись атаке хакеров из рф, в частности и Информационное агенство "УНН". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
Детали
По результатам атаки на главных страницах сайтов размещена запрещенная в Украине символика, которую используют военные рф.
В полиции отмечают, что никакие персональные данные или информация, которая содержалась на ресурсах не пострадала. Первыми результатами расследования является идентификация сети и серверов, которые злоумышленники использовали для атаки. И это в свою очередь свидетельствует об их низком уровне подготовки.
Действия правонарушителей будут квалифицированы как поддержка страны, совершающей преступления против человечества и человечности.
Сейчас угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу. Доказательства, собранные во время расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.
Напомним
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