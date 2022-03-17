Хакерская атака России на новостные сайты Украины: СБУ идентифицировала злоумышленников

Детали

По результатам атаки на главных страницах сайтов размещена запрещенная в Украине символика, которую используют военные рф.

В полиции отмечают, что никакие персональные данные или информация, которая содержалась на ресурсах не пострадала. Первыми результатами расследования является идентификация сети и серверов, которые злоумышленники использовали для атаки. И это в свою очередь свидетельствует об их низком уровне подготовки.

Действия правонарушителей будут квалифицированы как поддержка страны, совершающей преступления против человечества и человечности.

Сейчас угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу. Доказательства, собранные во время расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.

Напомним

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