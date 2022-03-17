Хакерська атака Росії на новинні сайти України: СБУ ідентифікувала зловмисників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Представники профільних правоохоронних органів (Кіберполіції, Держспецзв’язку, СБУ, Національного координаційного центру кібербезпеки) провели ретельну перевірку факту втручання в роботу сайтів онлайн-ЗМІ, які зазнали атаки хакерів з рф, зокрема і Інформаційне агенство "УНН". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Національної поліції України.
Деталі
За результатами атаки на головних сторінках сайтів було розміщено заборонену в Україні символіку, яку також використовують військові рф.
В поліції зауважують, що жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах не постраждала.
Першими результатами розслідування є ідентифікація мережі та серверів, які зловмисники використовували для атаки. І це своєю чергою свідчить про їхній низький рівень підготовки. Дії правопорушників будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності.
Наразі загрозу ліквідовано, усі ресурси відновили свою роботу.
Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.
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