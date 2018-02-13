В полиции в течение суток решат судьбу заявления о похищении Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В полиции Киева обещают в течение суток решить судьбу заявил адвоката Руслана Чернолуцкого о похищении экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом сообщили УНН в столичной полиции.
"Такое заявление поступило в Печерское райуправление полиции. Есть сутки, чтобы ее рассмотреть. Если обнаружатся признаки преступления - будет регистрация в ЕРДР, если нет - будет рассмотрено как обычное обращение граждан", - сказали в полиции.
Напомним, вчера сторона защиты экс-главы Одесской ОГА М.Саакашвили подала иск о его похищении в одном из ресторанов Киева неизвестными.
Как сообщал УНН, 12 февраля М.Саакашвили было задержано в Киеве в ресторане грузинской кухни и позже самолетом его доставили в Польшу в рамках реадмиссии.