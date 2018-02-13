У поліції впродовж доби вирішать долю заяви про викрадення Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У поліції Києва обіцяють впродовж доби вирішити долю заяви адвоката Руслана Чернолуцького про викрадення екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
“Така заява надійшла до Печерського райуправління поліції. Є доба, щоб її розглянути. Якщо виявляться ознаки злочину — буде реєстрація в ЄРДР, якщо ні — буде розглянута як звичайне звернення громадян”, — сказали у поліції.
Нагадаємо, вчора сторона захисту екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі подала позов щодо його викрадення в одному з ресторанів Києва невідомими.
Як повідомляв УНН, 12 лютого М.Саакашвілі було затримано у Києві в ресторані грузинської кухні та пізніше літаком доправлено до Польщі в рамках реадмісії.