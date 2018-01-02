В полиции отвергли версию об изнасиловании Ноздровской - нардеп

По словам нардепа, следователи в уголовном производстве по делу Ноздровской рассказали, что полицией пока отрабатываются три основные версии: убийство в связи с делом Россошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве или бытовой конфликт.

"Версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании", - отметил Найем.

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В полиции информацию о результатах судебно-медицинской экспертизы не подтвердили, но пообещали впоследствии предоставить полную официальную информацию.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был найдено труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она "выиграла апелляцию" в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская - за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда.