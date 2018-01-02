У поліції відкинули версію про зґвалтування Ноздровскої - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Правоохоронці після проведення попередньої судово-медичної експертизи відкинули версію про зґвалтування юриста Ірини Ноздровскої. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Мустафа Найєм, передає УНН.
За словами нардепа, слідчі у кримінальному провадженні у справі Ноздровскої розповіли, що поліцією наразі відпрацьовуються три основні версії: вбивство у зв’язку зі справою Россошанського, вбивство правозахисника на професійному ґрунті або побутовий конфлікт.
“Версія про самогубство не розглядається, оскільки на тілі загиблої виявлено сліди насильницької смерті. Після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування”, — зазначив Найєм.
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У поліції інформацію про результати судово-медичної експертизи не підтвердили, але пообіцяли згодом надати повну офіційну інформацію.
Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.
Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона “виграла апеляцію” в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська — за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду.