В полиции рассказали о новых обстрелах Харьковской области: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня днем оккупанты обстреляли село в Харьковской области. В результате вражеских снарядов по жилищной инфраструктуре стало известно о погибших и раненых. Об этом сообщает полиция, передает УНН.
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«20 июля около 14:00 враг совершил обстрел села Довжик Золочевской территориальной громады Харьковской области. Снаряды попали в жилые дома. Есть пострадавшие и погибшие. Повреждены несколько домовладений. Произошло возгорание двух полей с зерновыми культурами, площадь выгорания которых составила 25 и 35 гектаров», - говорится в сообщении.
Детали
Сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством территориального подразделения осуществляют осмотр мест происшествия, изымают обломки, документируют преступления агрессора.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Дополнение
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия ударов российских оккупантов по Салтовскому жилому массиву в Харькове.
Полиция Харьковщины информирует, что 19 июля во вражеские удары в области попали населенные пункты Мосьпаново, Печенеги, Клугино-Башкировка, Липцы, Грушуваха, Петровское, Лесное, Циркуны, Русские Тишки, Коробочкино, Золочев и Дергачи. В результате повреждены жилые дома мирных граждан, хозяйственные помещения, учебное заведение, пылало поле с пшеницей.