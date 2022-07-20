У поліції розповіли про нові обстріли Харківщини: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні вдень окупанти обстріляли село в Харківській області. Внаслідок ворожих снарядів по житловій інфрастуктурі стало відомо про загиблих та поранених. Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує УНН.
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«20 липня близько 14:00 ворог здійснив обстріл села Довжик Золочівської територіальної громади Харківської області. Снаряди поцілили в житлові будинки. Є постраждалі та загиблі. Пошкоджено кілька домоволодінь. Сталося займання двох полів з зерновими культурами, площа вигоряння яких склала 25 та 35 гектарів», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Співробітники слідчо-оперативної групи на чолі з керівництвом територіального підрозділу здійснюють огляд місць події, вилучають уламки, документують злочини агресора.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.
Доповнення
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки ударів російських окупантів по Салтівському житловому масиву у Харкові.
Поліція Харківщини інформує, що 19 липня під ворожі удари в області потрапили населені пункти Мосьпанове, Печеніги, Клугино-Башкирівка, Липці, Грушуваха, Петрівське, Лісне, Циркуни, Руські Тишки, Коробочкіно, Золочів та Дергачі. У результаті пошкоджені житлові будинки мирних громадян, господарчі приміщення, учбовий заклад, палало поле з пшеницею.