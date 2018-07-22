В полиции сообщили подробности ДТП на трассе Киев-Харьков

52-летний житель г. Запорожье управляя автомобилем Ford Mondeo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ", который был припаркован в специально предназначенном месте.



В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.



Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Назначены соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что на трассе Киев-Харьков произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и ребенок.



Напомним, владельцу автобуса, попавшего в крупное ДТП на Житомирщине сообщено о подозрении.

Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло 20 июля в Житомирской области, на трассе Киев - Чоп, погибли 10 человек и еще 10 травмированы. По данным полиции, среди погибших трое иностранцев - двое граждан России и один гражданин Грузии. Установлено, что во время ДТП погибли трое детей и семеро взрослых.