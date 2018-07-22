У поліції повідомили подробиці ДТП на трасі Київ-Харків

52-річний житель м. Запоріжжя керуючи автомобілем Ford Mondeo не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою "ДАФ", яка була припаркована у спеціально призначеному місці.



Внаслідок зіткнення від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинули двоє пасажирів автомобіля Ford - 73-річна мати водія та його 10-річна донька.



Наразі триває комплекс слідчих дій. Призначені відповідні експертизи. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що на трасі Київ-Харків сталася ДТП, в результаті якої загинула жінка і дитина.



Нагадаємо, власнику автобуса, який потрапив у масштабне ДТП на Житомирщині повідомлено про підозру.

Як повідомляв УНН, у результаті ДТП, яка сталася 20 липня у Житомирській області, на трасі Київ - Чоп, загинули 10 людей та ще 10 травмовані. За даними поліції, серед загиблих троє іноземців - двоє громадян Росії і один громадян Грузії. Встановлено, що під час ДТП загинули троє дітей і семеро дорослих.