В полиции назвали наркотики, которых больше всего изъяли из незаконного оборота
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошлый год из незаконного оборота более изъяли каннабиса, маковой соломы и амфетамина. Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, среди всех видов изъятых наркотиков наибольшее количество составляет каннабис - 4089 кг. На втором месте находится маковая солома - 120 кг, за ней следует амфетамин - 28,3 кг.
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Кроме того, из незаконного оборота было изъято 23 кг опия, 8,1 кг кокаина, 5,9 кг метадона и 0,7 кг "экстази".
Как сообщал УНН, из-за отравления неизвестными наркотиками умер подросток, другой оказался в больнице .
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