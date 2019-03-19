У поліції назвали наркотики, яких найбільше вилучили з незаконного обігу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За минулий рік з незаконного обігу найбільше вилучили канабісу, макової соломи та амфетаміну. Про це повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, серед усіх видів вилучених наркотиків найбільшу кількість становить канабіс – 4089 кг. На другому місці знаходиться макова солома – 120 кг, за нею слідує амфетамін – 28,3 кг.
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Крім того, з незаконного обігу було вилучено 23 кг опію, 8,1 кг кокаїну, 5,9 кг метадону та 0,7 кг "екстазі".
Як повідомляв УНН, через отруєння невідомими наркотиками помер підліток, інший опинився у лікарні.
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