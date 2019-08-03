В полиции навели детали задержания женщины, которая покинула чемодан с мертвым сыном
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Правоохранители рассказали детали задержания женщины, которая покинула чемодан с мертвым сыном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.
Вечером 2 августа по спецлинии “102” поступило сообщение о том, что на территории Хмельницкой области в междугородном автобусе пассажиры видели женщину, которую ищет полиция. По словам заявительницы, это была мать, которая оставила мертвого сына в чемодане на пустыре.
Опросив свидетелей и очевидцев, полицейские установили местонахождение разыскиваемой. Сейчас она находится в Хмельницком. Следователи ГУНП в Черновицкой области осуществляют там необходимые следственные действия и опрашивают ее.
“Женщина пояснила полицейским, что вечером 25-го июня у сына вдруг поднялась температура. Она дала ребенку по своему усмотрению лекарства и легла спать. По словам матери, когда она проснулась через несколько часов, у сына были судороги. Пока она искала необходимые медикаменты, ребенок умер. Женщина также рассказала правоохранителям, что испугалась обвинений в ненадлежащем уходе за ребенком, а потому чемодан с мертвым сыном вывезла подальше на пустырь и дальше скрывалась у знакомых. Работники полиции проверяют полученную информацию, чтобы дать надлежащую правовую оценку ее действиями”, — указано в сообщении правоохранителей.
Как уже сообщалось, вечером 27-го июня прохожие обнаружили на окраине Черновцов чемодан с мертвым мальчиком. Во время досудебного расследования полицейские установили личность матери, которая доставила чемодан с телом ребенка на пустырь. Однако, больше месяца ее местонахождение было неизвестно.