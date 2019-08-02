Поліція затримала матір дитини, тіло якої знайшли у валізі у Чернівцях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Поліція затримала матір дитини, тіло якої знайшли у валізі у Чернівцях більше місяці тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна у Facebook.
"Завдяки допомозі звичайних громадян тільки сьогодні, через місяць після смерті дитини, була знайдена ця жінка, яка свою рідну дитину, трирічну малечу, викинула, як непотрібне сміття в чемодані. Матір’ю її назвати не можу", написав Аброськін.
Нагадаємо, поліція встановлювала місцеперебування матері хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях 27 червня.
Зі слів правоохоронців, у зв’язку зі смертю дитини розшукували лише мати.
На питання щодо проведення судової експертизи та встановлення причини смерті дитини, у поліції заявили, що “результатів експертизи поки ще немає”.
Як повідомляв УНН, 27 червня у Чернівцях перехожі виявили валізу з тілом мертвого хлопчика двох років. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Матір хлопчика шукали у Чернівецькій області та сусідніх областях.
Напередодні стало відомо, що поліція підготувала клопотання про призначення трьох додаткових експертиз у справі.