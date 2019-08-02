Поліція затримала матір дитини, тіло якої знайшли у валізі у Чернівцях

"Завдяки допомозі звичайних громадян тільки сьогодні, через місяць після смерті дитини, була знайдена ця жінка, яка свою рідну дитину, трирічну малечу, викинула, як непотрібне сміття в чемодані. Матір’ю її назвати не можу", написав Аброськін.

Нагадаємо, поліція встановлювала місцеперебування матері хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях 27 червня.

Зі слів правоохоронців, у зв’язку зі смертю дитини розшукували лише мати.

На питання щодо проведення судової експертизи та встановлення причини смерті дитини, у поліції заявили, що “результатів експертизи поки ще немає”.

Як повідомляв УНН, 27 червня у Чернівцях перехожі виявили валізу з тілом мертвого хлопчика двох років. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Матір хлопчика шукали у Чернівецькій області та сусідніх областях.

Напередодні стало відомо, що поліція підготувала клопотання про призначення трьох додаткових експертиз у справі.