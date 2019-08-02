Полиция задержала мать ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Полиция задержала мать ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах больше месяца назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина в Facebook.
"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнюю малышку, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу", написал Аброськин.
Напомним, полиция устанавливала местонахождение матери мальчика, тело которого нашли в чемодане в Черновцах 27 июня.
По словам правоохранителей, в связи со смертью ребенка разыскивали только мать.
На вопрос о проведении судебной экспертизы и установления причины смерти ребенка, в полиции заявили, что "результатов экспертизы пока еще нет".
Как сообщал УНН, 27 июня в Черновцах прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого мальчика двух лет. По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Мать мальчика искали в Черновицкой области и соседних областях.
Накануне стало известно, что полиция подготовила ходатайство о назначении трех дополнительных экспертиз по делу.