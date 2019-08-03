У поліції навели деталі затримання жінки, яка покинула валізу з мертвим сином

Увечері 2-го серпня на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що на території Хмельницької області у міжміському автобусі пасажири бачили жінку, яку шукає поліція. Зі слів заявниці, це була мати, яка залишила мертвого сина у валізі на пустирі.

Опитавши свідків та очевидців, поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваної. Наразі вона перебуває у Хмельницькому. Слідчі ГУНП в Чернівецькій області здійснюють там необхідні слідчі дії та опитують її.

“Жінка пояснила поліцейським, що увечері 25-го червня у сина раптом підвищилася температура. Вона дала дитині на свій розсуд ліки та лягла спати. Зі слів матері, коли вона прокинулася через декілька годин, у сина були судоми. Поки вона шукала необхідні медикаменти, дитина померла. Жінка також розповіла правоохоронцям, що злякалася звинувачень у неналежному догляді за дитиною, а тому валізу з мертвим сином вивезла подалі на пустир і далі переховувалася у знайомих. Працівники поліції перевіряють отриману інформацію, щоб дати належну правову оцінку її діям”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Як уже повідомлялося, увечері 27-го червня перехожі виявили на околиці Чернівців валізу з мертвим хлопчиком. Під час досудового розслідування поліцейські встановили особу матері, яка доставила валізу з тілом дитини на пустир. Однак, більше місяця її місцезнаходження було невідоме.