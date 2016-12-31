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В полиции Киева рассказали подробности стрельбы на Эспланадной, где пострадали мужчина и женщина

В полиции Киева рассказали подробности стрельбы на Эспланадной, где пострадали мужчина и женщина

Киев • УНН

 • 9232 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В полиции Киева рассказали подробности стрельбы на Эспланадной, а также отметили, что устанавливают личность нападавшего, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в г. Киеве.

В полиции отметили, что стрельба произошла 30 декабря в 19.25.

"В Печерское управление полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Эспланадной. Приехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам. Злоумышленник требовал выдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.

Как сообщал УНН, в центре Киева, возле Дворца спорта, из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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