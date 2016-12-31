У поліції Києва розповіли подробиці стрілянини на Еспланадній, де постраждали чоловік і жінка

У поліції зазначили, що стрілянина сталась 30 грудня о 19.25.

"До Печерського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Еспланадній. Приїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що невідомий чоловік подзвонив в домофон офісу з продажу аксесуарів до мобільних телефонів. Зловмисник вимагав видати йому гроші, проте отримавши відмову, здійснив декілька пострілів з невстановленої автоматичної зброї в чоловіка та жінку, після чого зник. Потерпілих у важкому стані госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що працівники поліції встановлюють усі обставини події та проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисника.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва, біля Палацу спорту, з вогнепальної зброї тяжко поранили чоловіка і жінку.