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В полиции дали советы, как позаботиться о безопасности дома, пока вас нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Патрульной полиции подготовили несколько советов, которые пригодятся, если вас не будет дома достаточно длительное время, пишет УНН.

Итак, несколько советов от полиции:

  • по возможности установите сигнализацию (сейчас существуют варианты от недорогих автономных GSM модулей до профессиональных охранных систем). Имитация такой сигнализации также может отпугнуть воров;
  • защитят дом от незваных гостей также надежные двери и комбинация замков разного типа;
  • не оставляйте окна, форточки и балконные двери открытыми и закрывайте шторы;
  • во время непродолжительного отсутствия можно оставить свет, или установить таймер на его включение;
  • предупредите соседей, которым доверяете, чтобы забирали рекламные листовки с дверей и следили за подозрительной активностью;
  • не храните дома ценные вещи, а если они есть, то не рассказывайте о них первому попавшемуся, а для документов лучше приобретите сейф.

«А также будьте хорошими соседями: если заметили подозрительных лиц или подозрительные активности возле домов соседей или у них, сообщайте на 102», - добавили в полиции.

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