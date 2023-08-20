В полиции дали советы, как позаботиться о безопасности дома, пока вас нет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Патрульной полиции подготовили несколько советов, которые пригодятся, если вас не будет дома достаточно длительное время, пишет УНН.
Итак, несколько советов от полиции:
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- по возможности установите сигнализацию (сейчас существуют варианты от недорогих автономных GSM модулей до профессиональных охранных систем). Имитация такой сигнализации также может отпугнуть воров;
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- защитят дом от незваных гостей также надежные двери и комбинация замков разного типа;
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- не оставляйте окна, форточки и балконные двери открытыми и закрывайте шторы;
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- во время непродолжительного отсутствия можно оставить свет, или установить таймер на его включение;
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- предупредите соседей, которым доверяете, чтобы забирали рекламные листовки с дверей и следили за подозрительной активностью;
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- не храните дома ценные вещи, а если они есть, то не рассказывайте о них первому попавшемуся, а для документов лучше приобретите сейф.
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«А также будьте хорошими соседями: если заметили подозрительных лиц или подозрительные активности возле домов соседей или у них, сообщайте на 102», - добавили в полиции.
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