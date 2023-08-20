У поліції дали поради, як подбати про безпеку оселі, поки вас немає вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Патрульній поліції підготували кілька порад, які стануть у нагоді, якщо вас не буде вдома досить тривалий час, пише УНН.
Отже кілька порад від поліції:
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- за можливості встановіть сигналізацію (наразі існують варіанти від недорогих автономних GSM модулів до професійних охоронних систем). Імітація такої сигналізації також може відлякати крадіїв;
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- захистять оселю від непроханих гостей також надійні двері та комбінація замків різного типу;
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- не залишайте вікна, кватирки та балконні двері відчиненими та закривайте штори;
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- під час нетривалої відсутності можна залишити світло, або встановити таймер на його ввімкнення;
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- попередьте сусідів, яким довіряєте, щоб забирали рекламні листівки з дверей та стежили за підозрілою активністю;
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- не зберігайте вдома цінні речі, а якщо вони є, то не розповідайте про них першому-ліпшому, а для документів краще придбайте сейф.
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«А також будьте добрими сусідами: якщо помітили підозрілих осіб чи підозрілі активності біля осель сусідів чи у них, повідомляйте на 102», - додали у поліції.
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