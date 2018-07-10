В полиции Великобритании рассказали о первых результатах расследования отравления "Новичком"

Полиция круглосуточно продолжает искать заражен контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

"Оба пострадавших имеют на руках следы "Новичка", - сообщили в полиции.



Квартира Роули в Эймсбери считается ключевым местом поиска. Команда экспертов в защитных костюмах вчера обыскивала небольшую квартиру, работая по 30 минут из-за жары.



Офицеры нашли красный Ford Transit фургон, которым отравленный мужчина путешествовал вместе с тремя другими мужчинами, прежде чем оказаться в больнице. Автомобиль был отправлен в военный исследовательский центр правительства Порттон Даун. Три человека, которые также путешествовали в фургоне, не попали под действие ядовитого вещества.

Между тем автобус, которым умершая женщина ездила в ночь перед трагедией, также оказался "чистым".

Как сообщал УНН, женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери (графство Уилтшир), умерла в воскресенье в больнице.