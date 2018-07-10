У поліції Британії розповіли про перші результати розслідування отруєння "Новачком"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Жінка, яка померла після того, як потрапила під дію нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Вілтширі, отримала "велику дозу" цієї речовини. Про це заявила британська поліція, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Поліція цілодобово продовжує шукати заражений контейнер, який, на їхню думку, пара брала в руки.
"Обидва постраждалих мають на руках сліди "Новачка", - повідомили у поліції.
Квартира Роулі в Еймсбері вважається ключовим місцем пошуку. Команда експертів у захисних костюмах вчора обшукувала невелику квартиру, працюючи по 30 хвилин через спеку.
Офіцери знайшли червоний Ford Transit фургон, яким отруєний чоловік подорожував разом з трьома іншими чоловіками, перш ніж опинитися у лікарні. Автомобіль був відправлений у військовий дослідницький центр уряду Порттон Даун. Три чоловіки, які також подорожували в фургоні, не потрапили під дію отруйної речовини.
Тим часом автобус, яким померла жінка їздила у ніч перед трагедією, також виявився "чистим".
Як повідомляв УНН, жінка, яка зазнала впливу нервово-паралітичної речовини в Еймсбері (графство Вілтшир), померла в неділю в лікарні.